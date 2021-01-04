بطريقة كوميدية.. شاهد عمر كمال يعلم حمو بيكا النطق الصحيح لأغنية أجنبية

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال فيديو جديدا مع حمو بيكا وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عمر كمال في فيديو كوميدي وهو يعلم حمو بيكا طريقة النطق الصحيحة لاغنية عالمية لـ "شون مايكل"

وكتب عمر كمال معلقا علي الفيديو : عمر و بيكا بيقولكم لاست كريسماس.

وكان قد روى المطرب عمر كمال عن بداية غنائه في شارع الهرم، موضحا أنه تعرض لمواقف كثيرة مؤثرة في حياته، قائلا «تركت السويس وجئت الي القاهرة وأجرت شقة في القاهرة».

وقال «كمال» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «دوت الخليج» إنه ذهب إلى النقابة للحصول على تصريح ليصرح له بالعمل في الافراح والنوادي الليلية وواجه صعوبات بسبب صغر سنه.

وتابع المطرب عمل كمال: «قالولي علشان تبقى نجم لازم تلبس لبس نجوم، نزلت العتبة اشتريت لبس بـ ترتر وبناطيل مقطعة وحذاء طويل ».