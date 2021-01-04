دون الكشف عن تفاصيله ..مسلسل جديد لـ دنيا سمير غانم فى السباق الرمضاني

تشارك النجمة دنيا سمير غانم فى السباق الرمضاني المقبل بمسلسل للمخرج العمل وليد الحلفاوى سوف يتم تصويره الفترة القادمة دون الكشف عن تفاصيله من ناحية أخرى انتهت الفنانة دنيا سمير غانم من تصوير بطولتها المطلقة الأولى في عالم السينما وهو فيلم "تسليم أهالى" . فيلم "تسليم أهالي"، يعد تجربة البطولة المطلقة الأولى في السينما لدنيا سمير غانم، بعدما قدمت دور البطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد، وبيومي فؤاد، ودلال عبد العزيز، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إيمي سمير غانم ولوسي. وكانت آخر أعمال دنيا مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" رمضان الماضي فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشة CBC.

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