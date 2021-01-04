بعد تصريحاتها الأخيرة عن مفاتنها.. أبرز أزمات رانيا يوسف

تصدرت الفنانة رانيا يوسف، أول تريند خلال عام 2021 بعد تصريحاتها الأخيرة حول مفاتنها، بشكل مثير للجدل.

وعلقت الفنانة رانيا يوسف، على أمر تعمدها إظهار مفاتنها خلال الحفلات المختلفة والمناسبات بطريقة غير متوقعة، خلال لقائها مع الإعلامي نزار فرنسيس ببرنامجه "مع الفارس" بقناة الرشيد العراقية.

وقالت رانيا يوسف:"مفاتني جميلة، وشفت نفسي قبل ما أطلع في المرايا وشفتها حلوة"،ليه لما يكون عندي حاجة حلوة ما أظهرهاش، وأما بنعمة ربك فحدث".

ونستعرض في التقرير التالي أزمات في حياة رانيا يوسف :.

_في مفاجأة من العيار الثقيل، ظهرت الفنانة رانيا يوسف، مع ابنتها على السجادة الحمراء، خلال فعاليات الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والابنة ترتدي فستان الأم الشهير (بدون بطانة). الجمهور تفاجأ بحضور رانيا حفل ختام الجونة السينمائي، بظهور ابنتها بالفستان الذي أحدث ضجة كبيرة وقتها والشهير بـ فستان البطانة، الذي ارتدته "رانيا" في الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

هذا الأمر ورطها في أزمة كبيرة مع طليقها ووالد ابنتها المنتج محمد مختار، بعدما شن هجوما كبيرا عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمها بأنها غير جديرة بأن ترعى ابنتيه، وأنه فوجئ بذلك الأمر.

أيضا تصدرت رانيا يوسف أيضا التريند بسبب تصريحاتها، حيث أثار تصريح رانيا يوسف عند حديثها عن فيروس كورونا جدلا واسعا، حيث تحدثت رانيا على هامش حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائى أن الإنسان فى الغابة كان بيحارب الديناصورات، لذلك نستطيع محاربة كورونا.

وقالت رانيا يوسف: "أنا مبسوطة جدًا إنهم عملوا المهرجان، وشايفة إننا لازم نحارب أى ظرف، البنى آدم اتخلق فى الغابة كان بيحارب الديناصورات، احنا مش هنحارب الكورونا؟، هنحاربها وهنتأقلم معاها حتى لو قعدت معانا شوية".

كما وجه الكثيرون انقادات لرانيا بسبب الفيديو الذي نشرته على إنستجرام وهي ترقص على أنغام أغنية بالبنط العريض للفنان الإماراتي حسين الجسمي بملابس جريئة، بسبب الجرأة في ملابسها وهو الأمر الذي تكرر بعد ظهورها على أحد الشواطئ في مجموعة صور تعمدت فيها إظهار الجزء الأكبر من ساقها حيث ظهرت مرتدية كاش مايوه.