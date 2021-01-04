من 5 سنين .. شاهد | رنا رئيس تنشر صورة لها مع نور اللبناني

نشرت الفنانة رنا رئيس ، صورة جديدة لها عبر خاصيه الاستوري عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

و ظهرت رنا مع الفنانة نور اللبنانية و علقت قائلة :"من 5 سنين"

و كشفت رنا رئيس لعدسة صدي البلد ، عن اعمالها القادمة قائلة انها تقوم بتحضير دورها في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني وكذلك مسلسل "ضل راجل" مع الفنان ياسر جلال.

كانت عبّرت الفنانة رنا رئيس، عن سعادتها بتجربة مسلسل "ليالينا 80" الذي عرض في رمضان الماضي 2020.

وقالت رنا رئيس، انها سعيدة أيضا بالمشاركة في مسلسل ليالينا 80 الذى ضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم اياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي وصابرين، كما أشارت إلى إنها تحرص الفترة المقبلة على اختيار أدوار مختلفة عن الأدوار التي لعبتها مؤخرًا.

وقدمت رنا في الفترة الأخيرة مسلسلين هما "سلطانة المعز و ليالينا 80"، مع الفنانة غادة عبد الرازق، وذكرت رنا انها استمتعت كثيرا بهذه الأعمال التي لاقت نجاحا كبيرا عن عرضهما في رمضان الماضي.

وعبّرت رنا رئيس عن سعادتها بالعمل مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل "سلطانة المعز"، الذي عُرض في رمضان الماضي 2020.

وقالت رنا رئيس: " شخصيتي في مسلسل سلطانة المعز، بعيدة عني جدًا، و زي ما بيقولوا خرجت من جلدي، مكونتش انا و ده يمكن الصعب في الموضوع بس ده خلاني اشوف هي بتفكر ازاي وابعاد الشخصية وبيطلع بإحساسها ".