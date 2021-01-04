شاهد سالي عبد السلام برفقة الخروف: «ما شاء الله اللهم بارك»

نشرت الإعلامية سالي عبد السلام صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهرت سالي عبد السلام في الصورة برفقة خروف ، وعلقت علي الصورة قائلة: "الحمدلله ..اللهم وفقنا لما تحب وترضى ماشاء الله #اللهم_بارك ❤️❤️".

وتابعت: "بقالى سنين بقعد احوش عشان اتصور مع الخروف والله وتحدى انى امسكه لوحدى..مكنتش احلم اننا نبقى صحاب????

مع كل خطوة ربنا بيكرمنا بيها و من اول مرتب بقيت اعمل كدة..#سبحانكوفى السر والعلن ...انا بحب اطعام الطعاماطعمنا يا ربى ❤️❤️

وكشفت الإعلامية سالي عبد السلام عن برنامجها الجديد "قصة حقيقية" على القناة الأولى المصرية خلال العام الجديد، قائلة:"مكنتش أحلم أعدي جمب مبنى ماسبيرو".

وأضافت خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى الأربعاء، أنها سعيدة بعودتها لبلدها مصر من خلال تقديم برنامج على شاشة التلفزيون المصري، لافتة إلى أن برنامجها الجديد يقدم القصص الحقيقية للمواطنين من خلال تلقي القصص والمشاكل من المواطنين مع إمكانية استضافة بعض أبطال هذه القصص.

وتابعت أن برنامج "قصة حقيقية" سيستعين بمجموعة من الأطباء النفسيين مع تقديمها آراء ونصائح في المشاكل المقدمة في البرنامج وفقا لخبراتها في الحياة.