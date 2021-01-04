نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من عاصي الحلاني بعد شائعات إصابة جمهور حفله بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المطرب عاصي الحلاني، عن شائعات إصابة 25 شخصا من بين حضور حفل الفنان عاصي الحلاني بليلة رأس السنة في لبنان.

وكتب عاصي الحلاني، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر "للتوضيح الخبر عن إصابات كورونا بحفل ليلة رأس السنة غير صحيح".

وأضاف" لم يكن الحفل الوحيد في لبنان وكل ما يتداول على بعض المواقع غير صحيح مجرد إشاعات مفبركة ومغرضة".

وكانت انتشرت شائعات عن إصابة 25 شخصاً من حفل رأس السنة، الذي قدمه المطرب عاصي الحلاني، في لبنان