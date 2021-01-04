ببدلة أنيقة.. حمادة هلال في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

شارك الفنان حمادة هلال صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر حمادة هلال في الصورة ببدلة أنيقة مما لفت انتباه متابعيه له. وقد احتفل الفنان حمادة هلال مؤخرا بتحقيق أغنيته الجديدة "ايه الجمال"، نجاح كبير على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد طرحها بساعات قليلة عبر قتاته الرسمية. ونشر حمادة هلال صورة له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلق عليها قائلا "الحمد لله سعيد بردود أفعال غنوة ايه الجمال وان شاء الله شغل تاني". وطرح حمادة هلال، كليب أغنيته الجديدة بعنوان "ايه فى الجمال" وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب. وتعد آخر أعمال النجم حمادة هلال هي بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

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