نسرين طافش تكشف أسباب قبولها للوجه الآخر أمام ماجد المصري

قالت النجمة نسرين طافش إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت اليها عن مسلسل " الوجه الآخر " للنجم ماجد المصري والذي عرض مؤخرا وحقق نجاحا جماهيريا.
وأكت في تصريح لصدي البلد :هناك أشياء كثيرة جذبتني للمشاركة في مسلسل " الوجه الآخر " أبرزها القصة التي يناقشها العمل ، بالإضافة الي الشخصية التي أجسدها ضمن احداث العمل وهي دور " سارة " فهي جديدة علي تعمل سيدة أعمال طموحة وقيادية ناجحة لديها قدرة كبيرة علي النجاح في المجال التي تعمل به .
أضافت :الشخصية التي أقدمها تعاني من مشكلة كبيرة وهي عدم الإنجاب تحاول طوال أحداث المسلسل أن تصل الي علاج لحل هذا الأزمة كونها تشعر بعدم الرضا بسبب هذا الموضوع ، أيضا تشعر بفراغ كبير في حياتها بسبب حبها للاتطفال فتحاول طوال الوقت أن تعوض هذا النقص بتحقيق نجاح كبير في مشروعاتها الخاصة.
المسلسل من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، ويقوم بكتابة السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش .
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