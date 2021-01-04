بشرى تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها: كل سنة وأنتِ جدعة ومجمعة الكل

هنأت الفنانة بشرى، النجمة إلهام شاهين بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت بشرى، صورة تجمعها بالنجمة إلهام شاهين عبر خاصية الاستوري وعلقت قائلة: "كل سنة و انتي جدعة و كريمة و طيبة و مجاملة وودودة و مجمعة الكل ، بحبك يا اجدع الهام".

وجاء رد الهام شاهين: "يا اجدع و اطيب بشوشة بحبك من كل قلبي".

وقدمت النجمة إلهام شاهين، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال السينمائية، تعدت الـ100 فيلم، كان آخرها فيلم "حظر تجول" الذي أحدث ضجة كبيرة وحازت عنه على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

ويصادف اليوم الثالث من شهر يناير، عيد ميلاد الهام شاهين الـ60 فهي من موليد 3 يناير 1961.

واشتهرت الهام شاهين بالجرأة ليس فقط في اعمالها الفنية بمناقشتها لقضايا مجتمعية حساسة بل ايضا في إبداء آرائها والتعبير عن نفسها والرد على منتقديها.

وقالت إلهام شاهين في حوارها مع الإعلامية بوسي شلبي: "أنا مغرورة بموهبتي وذلك في اول حوارها لها بعد حصولها على جائزة افضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42".

وأشارت إلهام شاهين إلى أنها تكره السوشيال ميديا وتحتقرها :” لأنها تضيع الوقت وتسرق حياة الإنسان وهناك اشخاص من وراء شاشة التليفون يتنمرون ويتطاولون”.

ولفتت إلهام شاهين إلى أن فيلم الهلفوت مع عادل إمام غير مسار حياتها الفنية بشكل كبير وأصبحت منذ حينها نجمة سينمائية.

وكشفت إلهام شاهين إنها أجهضت نفسها مرتين بسبب عشقها للفن، مشيرة الى أنها لا تشعر بأنها حرمت من الأمومة لأنها تعتير شقيقها أمير شاهين بمثابة نجلها قائلة: "أول ما عرف ينطق كان بيقولى ماما ميمي".

وأكدت إلهام شاهين انها لم تعد تتحمل وجود رجل في حياتها، مشيرة إلى أنها فشلت في جميع زيجاتها.

وشنت إلهام شاهين هجوما على الأشحاض الذين رددوا شائعة اعتناقها للدين المسيحي بسبب حبها الشديد للسيدة مريم، وقالت: "أحترم الدين المسيحى ولدي أصدقاء كثيرين مسيحيين ولا فرق بين مسلم ومسيحى".