دعواتكم .. خالد النبوي بنشر بوستر فيلم أهل الكهف

أهل

نشر خالد النبوي بوستر فيلمالكهف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلق علي الصورة قائلا : " ‎فيلم #أهل_الكهف 2021 تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة و إنتاج وليد منصور.دعواتكم ????????

يظهر الفنان خالد النبوي والفنان محمد ممدوح خلال أحداث فيلم "أهل الكهف" صديقين مقربين يواجهان العديد من المشاكل والصعوبات في الفيلم، وتتوالى الأحداث بينهما خاصة وأن الفيلم أحداثه تدور في إطار أكشن.

وطرحت الجهة المنتجة للفيلم البوستر الأول للفيلم، والذي تصدره درع وسيف به دماء، وهذا ما شوّق الجمهور للفيلم بشكل أكبر لما يحمله من أحداث مشوقة وأكشن بطريقة احترافية.

فيلم "أهل الكهف" يشارك ببطولته بجانب خالد النبوى وتايسون، كل من النجمة غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

وقد احتفل فريق عمل فيلم "أهل الكهف" ببداية التصوير منذ أيام، ونشر المنتج وليد منصور صورة من الكواليس، عبر حسابه بموقع انستجرام، تضم النجم خالد النبوى بطل العمل والفنان محمد ممدوح تايسون والمؤلف أيمن بهجت قمر، وطلب المخرج عمرو عرفة، من جمهوره ومتابعيه أن يتمنوا له التوفيق والنجاح في فيلمه الجديد .