عمرو دياب يظهر مع أصدقائه في دبي

يقضى النجم عمرو دياب إجازته بمناسبة احتفالات العام الجديد فى دبي، مع عدد من أصدقائه، وشارك عمرو منسى، المستشار التنفيذي لمهرجان الجونة بصورة جديدة مع الهضبة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقًا عليها: "مع الكبار في دبي"، وهى الصورة التى يظهر فيها أيضًا المنتج موسى عيسى، ورجل الأعمال عمر إسلام شلبى.

واستقبل الفنان عمرو دياب، السنة الميلادية الجديدة في دبي، كما شارك صورا وفيديوهات توثق احتفاله بالعام الجديد في دبي، كما حرص على تهنئة جمهوره بالسنة الجديدة قائلا في وقت سابق :"عام جديد سعيد من مكان خاص جدًا " دبي"، وداعًا لعام 2020 وحظًا سعيدًا للجميع في 2021".

كما ظهر الهضبة عمرو دياب في وقت سابق مع النجم راغب علامة فى صورة عكست المحبة والصداقة بينهما، حيث نشر الهضبة عبر حسابه على انستجرام صورة تجمعه براغب علامة، لتكون الصورة الأولى فى 2021، معلقا: "دائماً ما أكون سعيدا حينما أقابلك"، وفور نشر الهضبة للصورة انهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه ممن وصفوا اجتماعهما بأنه أشبه بلقاء السحاب بسبب الجماهيرية الكبيرة للثنائى فى عالم الغناء.

وطرح النجم عمرو دياب أغنيته "شكرا" وهى عاشر أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، "شكرا" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع: وسام عبد المنعم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وكان عمرو دياب، قد طرح أغنيات "فاكرني ياحب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يا دلعو، ويا أنا يا لأ، و"عايز أعمل زيك، ومحسود" من ألبومه الجديد.

ويضم الألبوم 12 أغنية، هى:

1- يا أنا يا لأ (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكراً (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام زكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).