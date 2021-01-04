الفوتومونتاج بتاعنا هيكسر الدنيا.. كريم فهمي يهنئ محمد الشرنوبي بعيد ميلاده

هنأ الفنان كريم فهمي محمد الشرنوبي بعيد ميلاده.

ونشر كريم فهمي صورة لمحمد الشرنوبي عبر خاصية الاستوري من خلال موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلا : كل سنة

وانت طيب يا شرنوبي يا حلو كل سنة وانت طيب يا صاحبي وان شاء اللة الفوتومونتاج بتاعنا يكسر الدنيا .

واعتذر الفنان الشاب محمد الشرنوبى عن فيلم ريتسا والذى من المقرر يتم تصويره بداية من العام الجديد.

فيلم ريتسا من إنتاج أيمن يوسف ومن إخراج محمد بكير ومن تأليف معتز فتيحة وبطولة أحمد الفيشاوى ومحمود حميدة عائشة بن أحمد مايان السبد كى الغيطى أسماء جلال خلال وسوف يتم طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم الربيع المقبل.

وكان الفنان محمد الشرنوبى أصيب بفيروس كورونا ومعه زوجته راندا رياض وخضع محمد الشرنوبى للبروتوكول الطبى لفيروس كورونا، وهو الآن بحاله جيدة وشفى تماما من فيروس كورونا ومعه زوجته.

وكان قد أعلن الفنان محمد الشرنوبى وزوجته راندا رياض عن تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى.

ونشر محمد الشرنوبى نتيجة المسحة التى أجراها والتى كشفت عن تعافيه من الإصابة بالفيروس.

كما كتبت زوجته راندا عبر إنستجرام: "الحمدلله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا.. شكرًا لكل اللي سألوا علينا واتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه".