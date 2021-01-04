أحلام تهنئ اليسا بعد تصدر ألبومها قائمة الأكثر مبيعا في 2020.. والاخيرة: بحبك

هنأت الفنانة الاماراتية احلام الشامسي، صديقتها الفنانة اللبنانية اليسا على تصدر البومها " صاحبة رأي" المبيعات في 2020.

وعلقت احلام، عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : " بيلبقلك النجاح"، لترد عليها اليسا :" وانا بحبك".

وأبدت إليسا، استياءها من الأحداث التي جرت في عام 2020 وسخطها على العام المنصرم، مشيرة من وجهة نظرها إلي أنه لن يأتي أسوأ من هذا العام، وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الدوينات القصيرة تويتر.

وكتبت إليسا ، في تغريدتها على تويتر: «لن يأتي في تاريخ البشرية أسوأ من عام ٢٠٢٠ بكل المآسي والويلات التي شهدها. هذا ما يجعلنا على الأقل نتأمل أن يكون العام المقبل أفضل على الجميع، ليحمل الأمل للشعوب والراحة للناس. وداعا ٢٠٢٠ غير مأسوف عليكِ».

من جهة أخرى، حققت أغنية صاحبة رأي، لـ إليسا، 11 مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات،على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس: ايلي بربر.