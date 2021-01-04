صلاح عبد الله لأهالي بولاق الدكرور: أخويا رجع بيت العيلة يموت وسطيكم

وجه صلاح عبد الله رسالة مؤثرة الي شقيقه الذي رحل عنا منذ ايام .

وغرد صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي تويتر : " #أصالة_ولاد_البلد #جدعان_بولاق_الدكرور

أخويا رجع بيت العيلة يموت وسطيكم، وقفتكم معاه في مرضه مش غريبة عليكم،مانا عشت أكتر من نصف عمري معاكم وعارف إن إنتوا الناس اللي بجد الرجالة اللي بجد الجيران اللي بجد اللي بينفذوا وصية المصطفى(ص) بكل الحب ياأطيب وأجدع من رأييت #لن_أنساكم_ماحييت " ؟.

وأعلنت المذيعة دنيا صلاح عبد الله، عن تفاصيل جنازة عمها «سمير عبدالله» الذي وافته المنية صباح الخميس 31 ديسمبر، إقامة صلاة الجنازة على مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، بجوار مسجد الأمين.



وكانت ابنة صلاح عبد الله، كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «توفي إلي رحمة الله عمي وحبيبي سمير عبد الله وصلاة الجنازة في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر بعد صلاة العصر دنيا صلاح عبد الله».



وتفاعل الكثيرون من أصدقاء دنيا صلاح عبد الله، مع منشورها، داعين لعمها المتوفى بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أهله الصبر والسلوان، ويتغمد المغفور له بواسع رحمته.