يا ساتر يا رب .. سقطة جديدة من رانيا يوسف بشأن رأيها في الحجاب

تصدرت الفنانة رانيا يوسف، أول تريند خلال عام 2021 بعد تصريحاتها الأخيرة حول مفاتنها، بشكل مثير للجدل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا لـ رانيا يوسف أثناء مقابلتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس على قناة الرشيد العراقية، وذلك أثناء ردها على سؤال "امتى نشوفك بالحجاب؟"، لترد رانيا، قائلة: "ياساتر ليه، أنا مستورة من غيره وأحلى من غيره".