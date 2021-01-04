كلمة حب.. إيمان العاصي تقدم هدية لـ أروى جودة

قدمت الفنانة ايمان العاصي ، هدية للنجمة أروي جودة ، حيث نشرت عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي " انستجرام "، من خلال فيديو وهي تفتح علبة هدايا صغيرة بها سلسلة بـ"دلايّة" صغيرة باللغة العربية تحمل كلمة "حب".

كانت الفنانة أروى جودة قالت إنها تعكف الآن على قراءة عدد من السيناريوهات من أجل خوض تجربة فنية جديدة ، وذلك بعد النجاح الذي حققته في مسلسل "نمرة اتنين" بحكاية "انت فين" مع آسر ياسين.

وأعربت أروى جودة ، عن سعادتها بأن تكون جزءًا من العمل، مضيفة: "أن أكون جزءا من هذا المشروع يعني لي الكثير، ففكرة المشروع مميزة، وكأنني أمثل في واحد من 8 أفلام مع ممثلين مختلفين وتحت إدارة مخرج مختلف. المحتوى أعجبني لا سيّما وأنه يتحدث عن العلاقات الإنسانية وعن الرقم 2 في هذه العلاقات".

وأضافت: "هذا هو أول تعاون لي مع المخرج هاني خليفة، وكان هناك تحدٍّ للظهور بأفضل نتيجة، فهاني خليفة يفكر بأدق التفاصيل، ويعطي الاهتمام لكلّ كلمة في السيناريو، ويجعل الممثل أغنى وأكثر عطاءً".

وحول الدور الذي تؤديه في الحلقة قالت أروى: "ألعب دور امرأة تقع بحب رجل لا يعرف ماذا يريد فهو دائم الحيرة، وفي نفس الوقت هو قادر على إقناعها بأنه معها 100%، ولأنها تحبه كثيرًا تسامحه دائمًا! أنا متحمسة جدًا لعرض "نمرة اتنين" على "شاهد VIP"، فأنا من المتابعين الأوفياء للمنصة، ووجدت فيها أفلاما ومسلسلات كثيرة أعجبتني، لذا فأنا فخورة بأن هذا العمل يُنتج لـ "شاهد VIP" وبأنني جزء من هذا المشروع الرائد بمستواه وأدائه وقيمته".

وكشفت أروى جودة، فى تصريحات لـ "دوت الخليج" عن الجانب الإيجابي الذي حدث لها بسبب الحجر المنزلي لفيروس كورونا، أن هذا ساعدها كثيرا لأن تقترب من عائلتها.