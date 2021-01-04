أقرب حاجة لقلبي.. شاهد تارا عماد تستعيد ذكرياتها مع البالية

استعادت الفنانة الشابة تارا عماد ذكرياتها مع لعبة البالية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت فيديو لها أثناء ممارستها للبالية وعلقت على الفيديو قائلة: "بقالي شوية مبطلة باليه بسبب كورونا. بس متحمسة اكمل لما الدنيا تهدا. باليه من اكتر الحاجات الي قريبة لقلبي و بتبسط اوي اوي لما بلعبها. انا ابتديت العب باليه و اتمرن عليه على كبر مش و انا صغيرة. و هو فعلًا مفيش حاجة اسمها خلاص راحت عليا او عمري ما هعرف اعمل حاجة انا نفسي فيها. متخلوش اي حد يقولكم ان فات الاوان على تحقيق حلمكم او انكوا تبدأوا حاجة بتحبوها من الصفر".

وقالت الفنانة تارا عماد مؤخرا إن عرض مسرحية علاء الدين سوف يستمر خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف البروفات من أجل المحافظة على المستوى التمثيلي والاستعراضي للحفل.

وكشفت الفنانة تارا عماد عن كواليس عودة مسرحية علاء الدين في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتواجد الجمهور بنسبة ٢٥٪ فقط.

مسرحية علاء الدين من إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين)، والنجم محمد ثروت(الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، وإسلام ابراهيم (قفة)، ومحمد جمعة (فرعون).



وحققت المسرحية نجاحا كبيرا خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، منذ أسابيع.