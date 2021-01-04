بعد تصريحاتها المثيرة مؤخرا.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها في الچيم

و ظهرت رانيا يوسف في الصورة وهي تستعرض رشاقتها من الجيم.
وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي:
- قمر يا رانيا
-ايه الرشاقة دي
-ايووه بقي
وتصدرت الفنانة رانيا يوسف، أول تريند خلال عام 2021 بعد تصريحاتها الأخيرة حول مفاتنها، بشكل مثير للجدل.
وعلقت الفنانة رانيا يوسف، على أمر تعمدها إظهار مفاتنها خلال الحفلات المختلفة والمناسبات بطريقة غير متوقعة، خلال لقائها مع الإعلامي نزار فرنسيس ببرنامجه "مع الفارس" بقناة الرشيد العراقية.
وقالت رانيا يوسف: "مفاتني جميلة، وشفت نفسي قبل ما أطلع في المرايا وشفتها حلوة"، ليه لما يكون عندي حاجة حلوة ما أظهرهاش، وأما بنعمة ربك فحدث".
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