نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو التالي: نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها برفقة زوجها أحمد فهمي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". هنأ الفنان كريم فهمي محمد الشرنوبي بعيد ميلاده. هنأت راندا رياض زوجة محمد الشرنوبي بعيد ميلاده ونشرت صور رومانسية جديدة لهما عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشر خالد النبوي بوستر فيلم أهل الكهف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . نشرت الفنانة ديانا حداد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ظهرت الفنانة غادة عادل جمهورها صورة لها برفقة ابنتها "مريم"، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، يوم 22 يناير في استاد دبي الدولي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن .. بالكمامة وقياس الحرارة.. شروط حضور حفل عمرو دياب بـ دبي.. ورسالة رومانسية من هنا الزاهد لـ أحمد فهمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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