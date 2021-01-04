وفاة نجمة سلسلة أفلام جيمس بوند

وكشف موقع Tmz ان تانيا روبرت تعرضت لوعكة صحية خلال العطلة الاسبوعية لاعياد الكريسماس حيث كانت تتجول مع كلبها وبمجرد عودتها الى المنزل شعرت بوعكة صحية وتم نقلها الى المستشفى على الفور.

وقال الموقع الامريكي انه تم وضع تانيا روبرت على جهاز التنفس الصناعي لبضعة ايام، لافتا الى ان حالتها الصحية كانت تسوء بشكل كبير.

كما اكدت التقارير الاجنبية ان وفاة تانيا روبرت ليس له علاقة بفيروس كورونا، كما تردد مشيرا الى انها لم تصاب بكوفيد 19.

وشاركت تانيا روبرت في احد اجزاء فيلم جيمس بوند الشهير وقدمت دور حبيبة الجاسوس البريطاني.