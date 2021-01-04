نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ليلي علوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة إلهام شاهين، على تهنئة صديقتها النجمة ليلي علوي، بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم.

ونشرت إلهام شاهين، صورة ليلي علوي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة "حبيبتى ليلى كل سنة وإنتى جميله يا صاحبة أرق قلب .. فنانة راقية محترمة بتحب كل الناس .. وجدعة جدا مع أصحابها .. ربنا يحميك من كل شر و يبارك لك فى كل خطوة و يفرح قلبك يارب"

وأضافت "و لميا أختك قمرايه و فله زيك .. بحبكم من كل قلبى و بتمنالكم كل الخير حبيبتى".