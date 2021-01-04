نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من داخل الجيم.. رانيا يوسف تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة رانيا يوسف على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة رياضية من داخل الجيم، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، يعرض لها الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .