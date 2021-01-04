نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يفجع صلاح عبد الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي اليوم شقيق الفنان صلاح عبد الله، حيث أعلن ذلك صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

ونشر صلاح عبد الله صورة شقيقه وعلق قائلاً"أصالة ولاد الجدعان بولاق الدكرور، أخويا رجع بيت العيلة عشان يموت وسطيكم،وقفتكم العظيمة معاه في مرضه مش غريبة عليكم".