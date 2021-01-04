نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يفجع صلاح عبد الله في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - توفي اليوم شقيق الفنان صلاح عبد الله، حيث أعلن ذلك صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.
ونشر صلاح عبد الله صورة شقيقه وعلق قائلاً"أصالة ولاد الجدعان بولاق الدكرور، أخويا رجع بيت العيلة عشان يموت وسطيكم،وقفتكم العظيمة معاه في مرضه مش غريبة عليكم".
وتابع"مانا عشت أكتر من نصف عمري معاكم وعارف إن إنتوا الناس اللي بجد الرجالة اللي بجد الجيران اللي بجد اللي بينفذوا وصية المصطفى(ص) بكل الحب ياأطيب وأجدع من رأيت"