نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تارا عماد تستعرض لياقتها البدنية فى أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة تارا عماد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت تارا عماد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو لها، وهى تستعرض لياقتها البدنية فى الجيم.

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذي تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.