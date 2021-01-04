الفنان كريم فهمي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن الفنان كريم فهمي ، تعافيه من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه أجرى اختبارا وتحليلا طبيا وجاءت النتيجة سلبية للفيروس بعد عدة أيام من العزل وتلقي العلاج.

وكتب كريم فهمي عبر خاصية الاستوري من خلال موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : الحمد للة المسحة سلبية بفضل دعواتكم والتفاؤل ، اتفائلوا والله التفاؤل علاج و كفاية نشر اخبار و صور سلبية ، يارب اشفي الجميع".

وكان الفنان كريم فهمي أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر الفنان كريم فهمى تعليقا جديدا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، موجها رسالة قوية الى جمهوره.

وقال كريم : "تفاءلوا شوية يخرب بيت التشاؤم اللي انا شايفه، انا عندي كورونا و في عزل و بقولوكوا اتفاءلوا ، كفاية نشر اخبار سلبية، (اتفاءلوا بالخير هتلاقوه والعمر لو يجري الحقوه وسدوا باب مفيهوش امل مش اي حد تصدقوه".

وقال كريم فهمى فى مداخلة هاتفية ببرنامج The Insider :"إن حالتى مستقرة حاليا ولكن الاصابة بالفيروس ليست سهلة كما يتخيل البعض.

وأضاف: إن الاعراض تختلف من شخص الى اخر وكانت الاعراض التى اصابتنى عبارة عن تكسير فى الجسم واحتقان فى الزور وسعال.

وتابع كريم : نصيحتى للمصابين الا يخافوا من الفيروس ولكن عليهم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وبروتوكول العلاج الذى اقرت به وزارة الصحة.