مخرج "لؤلؤ" لـ"دوت الخليج الفني": لم أتخيل ردود أفعال الناس على العمل.. ومي عمر محترفة

القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسل ملئ بالأحداث سواء الرومانسية أو الدرامية أو الكوميدية، استطاع أن يجذب انتباه عدد كبير من الجمهور فور عرض أولي حلقاته، وكانت ردود أفعال الناس على المسلسل إيجابية بشكل كبير، رغم أن البعض لم يتوقع هذه الردود خاصة أنها أول بطولة مطلقة للنجمة مي عمر، ولكن كانت هذه المفاجأة، ونجح المسلسل بأحداثه وأداء الممثلين أن يشدوا الجمهور إلى مشاهدته ومتابعته.

أجري "دوت الخليج الفني"، حوارا خاصا مع المخرج محمد عبد السلام، ليكشف لنا كواليس مسلسل "لؤلؤ"، تجربته الإخراجية الأولي فى هذا العمل، أصعب المشاهد التى واجهته أثناء التصوير، وغيرها من الأمور الخاصة به، واليكم نص الحوار،،

في البداية .. حدثينا عن سبب حمسك لخوض أول تجربة اخراجية لك بمسلسل لؤلؤ؟



أول تجربة بالتأكيد تكون هى أهم تجربة وهذا الذى جعلنى أكون متردد فى اختيار أكثر من ورق كان معروض علي لاختيار الفكرة المختلفة والجديدة، وعندما عرضت علي مي عمر قصة لؤلؤ تحمست كثيراً لها، وقررت أن أخوض أول تجربة إخراجية بهذا العمل.

كيف أتممت اختياراتك لشخصيات العمل ؟



اختيار الممثلين بعد اكتمال النص بدأت أدور على الشخصيات المناسبة روحا وشكلا للشخصية والحمد لله الممثلين الذين اترشحوا من الأول هم الذين قاموا بالشخصيات ورحبوا بها و اعجبوا بالفكرة عند القراءة.



كيف كان التعاون مع الفنانة مي عمر ؟

مي عمر أعرفها من ٦ سنوات ومن أول عمل معها عرفت إنها تحب عملها وتهتم بتفاصيل الشخصية التى تمثلها وتندمج معها وهى محترفة جدا من حيث التعامل والحفظ و مذاكرة الشخصية، فهذا يجعلني مطمئن وواثق من أن مي هتقدر تعمل لؤلؤ أفضل من الذى تخيلته للشخصية، وهي أكثر واحدة كانت متحمسة له ووثقت فيها أن أقوم بإخراج أول بطولة لها،

وهذا كنا متفقين عليه أنا ومي من أكثر من ٤ سنوات.