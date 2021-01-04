مخرج "لؤلؤ" لـ"دوت الخليج الفني": لم أتخيل ردود أفعال الناس على العمل.. ومي عمر محترفة

أجري "دوت الخليج الفني"، حوارا خاصا مع المخرج محمد عبد السلام، ليكشف لنا كواليس مسلسل "لؤلؤ"، تجربته الإخراجية الأولي فى هذا العمل، أصعب المشاهد التى واجهته أثناء التصوير، وغيرها من الأمور الخاصة به، واليكم نص الحوار،،
في البداية .. حدثينا عن سبب حمسك لخوض أول تجربة اخراجية لك بمسلسل لؤلؤ؟
أول تجربة بالتأكيد تكون هى أهم تجربة وهذا الذى جعلنى أكون متردد فى اختيار أكثر من ورق كان معروض علي لاختيار الفكرة المختلفة والجديدة، وعندما عرضت علي مي عمر قصة لؤلؤ تحمست كثيراً لها، وقررت أن أخوض أول تجربة إخراجية بهذا العمل.
كيف أتممت اختياراتك لشخصيات العمل ؟
اختيار الممثلين بعد اكتمال النص بدأت أدور على الشخصيات المناسبة روحا وشكلا للشخصية والحمد لله الممثلين الذين اترشحوا من الأول هم الذين قاموا بالشخصيات ورحبوا بها و اعجبوا بالفكرة عند القراءة.
كيف كان التعاون مع الفنانة مي عمر ؟
مي عمر أعرفها من ٦ سنوات ومن أول عمل معها عرفت إنها تحب عملها وتهتم بتفاصيل الشخصية التى تمثلها وتندمج معها وهى محترفة جدا من حيث التعامل والحفظ و مذاكرة الشخصية، فهذا يجعلني مطمئن وواثق من أن مي هتقدر تعمل لؤلؤ أفضل من الذى تخيلته للشخصية، وهي أكثر واحدة كانت متحمسة له ووثقت فيها أن أقوم بإخراج أول بطولة لها،
وهذا كنا متفقين عليه أنا ومي من أكثر من ٤ سنوات.
هل تابعت ردود أفعال الناس علي المسلسل بعد عرض ٦ حلقات؟
سعدت جدا بردود فعل الناس والكلام الإيجابي الذى اتكتب عن المسلسل بشكل أنا لم اتخيله.
وما أبرز التعليقات التى لفتت انتباهك ؟
التعليقات التى لفتت انتباهي بمقارنة المسلسل بالمسلسلات اللبناني و التركي من حيث الشياكة والديكورات الفخمة، و الكادرات و الألوان المتناسقةو الملابس الفخمة، رغم أن الطبيعي أن المسلسلات التركي و اللبناني هي التي تتقارن بنا نحن، لأن مصر رائدة في الدراما العربية بكل آلياتها.
ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير؟
المشاهد جميعها كان فيها كم كبير من التركيز والمجهود، من حيث الاهتمام بكافة تفاصيل العمل لكن المشاهد الخاصة بفينال المسلسل كان ليها اهتمام بشكل آخر أكثر من حيث جميع الشخصيات وترابطهم في الدراما بشكل متناسب.
وما الشخصية التي اجهدتك فى التحضير؟
جميع الشخصيات احتاجوا إلى مجهود كبير لكن الشخصية التي تفاصيلها و تقلباتها كان لها النصيب الأكبر هي شخصية لؤلؤ.
هل كنت تفضل أن يعرض المسلسل فى السباق الرمضاني عن هذه الأيام؟
حاليا السنة أصبحت سيزون مناسب للعرض وأصبح السيزون خارج رمضان فيه مسلسلات قوية وكبيرة وأصبح هناك منافسة لاتقل عن شهر رمضان
بالاضافة أن قلة المعروض خارج رمضان يعطى فرصة أكبر للمشاهد المشاهدة دون ضغط.
رأيك في عرض المسلسلات على المنصات الإلكترونية؟
المنصات الالكترونية وعرض المسلسل عليها، قدرت تجذب جمهور آخر للمشاهدة من النوع الذى لم يشاهد على التليفزيون،
كما انها أعطت فرصة لأفكار درامية ومساحات أكبر جرأة وتنوع مع ظهور الدراما القصيرة من ٦ او ٨ حلقات.
قدوتك فى مجال الاخراج؟
ثقه الأستاذ محمد سامي في أن أقوم بإخراج أول مسلسل لمي عمر بالنسبة لي كانت ثقة أكبر ما كنت اتوقع ومفاجأة لي رغم أنه كمشرف عام علي المشروع من قبل الشركة المنتجة كان يقدر يرشح العمل أي مخرج من المخرجين ذوي الأعمال السابقة لكنه أصر وراهن علي وعلي نجاحي بالمشروع الذى شرفني أنه أضع له الخطوط العريضة للمشروع و الفورمات العامة للعمل.
هل هناك جديد تستعد له خلال الفترة المقبلة؟
هناك كلام على مشروعين آخرين و لكن تم التأجيل على أي مشروع حتى الانتهاء من عرض لؤلؤ ومعرفة صداه عند الجمهور.