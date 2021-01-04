نجاح جديد يحققه الشاعر راؤول مع الكينج محمد منير

القاهرة - محمد ابراهيم - يحصد الشاعر أحمد حسن راؤول ،ثمار نجاحه مع الكينج محمد منير، من خلال أحدث أعماله"باب الجمال" والتي حققت مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب" وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.



ودخلت أيضًا الأغنية قائمة الأغاني الأكثر استماعا على"يوتيوب" فضلًا عن إشادات الجمهور بها.



أغنية "باب الجمال" من كلمات: أحمد حسن راؤول، وألحان: سامر أبو طالب، وتوزيع: عمر إسماعيل، الهندسة الصوتية والماستر: أمير محروس.