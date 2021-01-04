عاجل.. وفاة الموسيقار الياس الرحباني

القاهرة - محمد ابراهيم -أعلنت الفنانة كارول سماحة عن رحيل الموسيقار الكبير الياس الرحباني ، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 83 عام.

ونشرت كارول صورة للراحل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبنانية وداعا ⁧‫الياس الرحباني ، شكرا لعطائك،ولوفائك لوطننا ⁧‫، أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان ، ‏أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان.