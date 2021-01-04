توفى منذ قليل الموسيقار الياس الرحبانى متاثرا بالاصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك عن عمر ناهز الـ83 عاما. ويعتبر الموسيقار الراحل إلياس الرحباني الأخ الأصغر لشقيقين هما عاصي ومنصور الرحباني. والمطربة اللبنانية فيروز هي زوجة شقيق إلياس الرحباني عاصي الرحباني. وغنت فيروز العديد من الأغاني من تلحين وتأليف إلياس الرحباني، مثل «يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الياس الرحباني.. تعرف على علاقته الأسرية بالنجمة فيروز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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