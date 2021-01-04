فيلم Wonder woman 1984 يتصدر البوكس أوفيس للأسبوع الثاني

يواصل فيلم Wonder Woman 1984 تصدر لائحة شباك تذاكر السينما الامريكية الـ بوكس اوفيس للاسبوع الثاني على التوالي محققًا 5 ملايين و 500 الف دولار أمريكي.

وتعود قصة الفيلم إلى الثمانينيات و بالضبط عام 1984 في ذروة الحرب الباردة لتواجه إثنين من الأعداء الجدد وهما لورد ماكس وصديقتها القديمة مينيرفا / الفهد، المدعومين بواسطة الاتحاد السوفيتي.

وجاء في المركز الثاني فيلم The Croods: A New Age ايرادات وصلت الى 2 مليون و 180 الف دولار أمريكي ،تدور أحداث الفيلم حول العودة من الجديد عائلة كرود التي تعيش في عصور ما قبل التاريخ للمشاركة في مغامرة جديدة، حيث يدخلون هذه المرة في تحد جديد أمام أسرة بيترمان الذين يدعون التفوق عليهم.

واحتل المركز الثالث فيلم News of the world الذي حقق مليون و690 الف دولار أمريكي.

وجاء في المركز الرابع فيلم Monster Hunter الذي حقق مليون و 250 الف دولار أمريكي،عندما يتم نقل الملازم أرتميس وجنوده الأوفياء إلى عالم جديد ، فإنهم يخوضون معركة يائسة من أجل البقاء ضد أعداء هائلين يتمتعون بقوى لا تصدق.

واحتل المركز الخامس فيلم Fatale الذي حقق ايرادات بلغت 700 الف دولار أمريكي.