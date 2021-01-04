انتشرت صورة للفنان مؤمن حسن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشهير باسم «خضير» في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي . وظهر مؤمن حسن في الصورة بملامح كبير برفقة عائلته ومرتدين الكمامة تبعا للإجراءات الاحترازية . جديرٌ بالذكر أن مسلسل لن اعيش في جلباب ابي كان من بطولة الفنان الراحل نور الشريف، والنجمة عبلة كامل، وكوكبة من نجوم الوسط الفني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد... كيف تغير شكل نجم مسلسل لن أعيش في جلباب أبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.