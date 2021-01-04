وفاة إلياس الرحباني .. أشهر من لحن لـ فيروز

توفي الفنان الموسيقار الياس الرحباني اليوم عن عمر يناهز الـ 83 عامًا، ويعد الراحل هو أشهر من رحل للفنانة الكبيرة فيروز ، و قدم معها أعمالا خالدة كالتالي : " حنا السكران ، طير الوروار ، الأوضة المنسية ، قتلوني عيونا السود وبيني وبين ، جينا الدار ".
وشكل الراحل مع الثنائي منصور وعاصي الرحباني ، طفرة في الاغنية اللبنانية الحديثة ، وقدم أكثر من 2500 عمل غنائي ، منها موسيقى تصويرية لأفلام مصرية .
وحرصت كارول سماحة علي نعي الرحباني، قائلة عبر حسابها على تويتر: «رحل الآن كبير من بلاديFearful face وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبناني وداعا #الياس_الرحباني
شكرا لعطائك،ولوفائك لوطننا #لبنان
أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان
أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان.
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