وفاة الياس الرحباني.. كورونا ينهي حياة الموسيقار اللبناني .. شارك في السينما المصرية .. و BBC تعاقدت معه على تلحين 40 اغنية

توفى اليوم الموسيقار اللبناني الكبير الياس الرحباني عن عمر ناهز الـ83 عاما إثر اصابته بفيروس كورونا، وتسبب خبر الوفاة في صدمة لنجوم الغناء اللبناني الذين اعتبروا " الرحباني" ارثا فنيا لبنانيا من الصعب تعويضه.

نشأة الياس الرحباني

ولد إلياس الرحباني في محافظة "جبل" شمال بيروت بقرية انطليس عام 1938، درس الموسيقى في الاكاديمية اللبنانية ثم المعهد الوطني الموسيقي ثم اخترف تعاليم مجال الموسيقى بشكل أكبر بتلقيه دروس خصوصية من فرنسيين.

-نقلة نوعية في مشوار الياس الرحباني

عام 1958، وقع الياس الرحباني عقد مع هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي على تلحين 40 اغنية وبرنامجا.

- تاريخ الياس الرحباني

قدم الياس الرحباني على مدار تاريخه الفني 2500 اغنية ، و1000 موسيقى تصويرية لـ 25 فيلما من بينهم أفلام مصرية مثل فيلم " دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم " حبيبتي ".

وعلى الصعيد الغنائي تعاون الياس الرحباني مع الفنانة الكبيرة فيروز وقدم لها اشهر اغانيها وايضا تعاون مع الشحرورة صباح في الكثير من الاعمال الغنائية.

- ثنائية الياس الرحباني مع فيروز

كتب الياس الرحباني لفيروز 4 اغان وهي " معك" ،" على دلعونا" ، ياي ياي يا نسايني" ، " كان عنا طاحون".

ولحن الياس الرحباني لـ فيروز عدة اغان من اشهرها :: يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون"

- ازمة اغنية " اتحدى العالم"

دخل الياس الرحباني في خلاف مع الفنان التونسي صابر الرباعي وشركة روتانا بسبب لحن اغنية " اتحدى العالم" ، بسبب زعمه انها تشبه لحن معزوفة " نينا ماريا" وحاولت الشركة التفاوض معه الا انه صمم على رفع دعوى قضائية من اجل حقوق الملكية الفكرية وحصل الياس على حكم بالزام الشركة بسحب الالبوم من الاسواق واضافة أسمه عليه.

- نعي النجمات لـ الياس الرحباني

غردت اليسا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلة : " لبنان كلو عم يخسر ثالث العمالقة من آل رحباني، الموسيقار العظيم الياس رحباني.. فنان صادق ومحب ومبدع بكل معنى الكلمة، وإنسان ما بيتكرر بفطرتو وموهبتو وأعمالو الخالدة... الله يرحم وكل التعازي لعيلتك الكريمة.

وحرصت كارول سماحة علي نعي الرحباني، قائلة عبر حسابها على تويتر: «رحل الآن كبير من بلاديFearful face وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبناني وداعا الياس الرحباني شكرا لعطائك، ولوفائك لوطننا لبنان أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان ،أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان".

كما قدمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي سبق وتعاونت معه في اغنية " بدي عيش"، العزاء في وفاة الرحباني قائلة :" قدّمت الحياة والفرح والحب بكل اعمالك الفن اللبناني رح يشتقلك الموسيقار الياس الرحباني ..الله يرحمك وتكون نفسك بالسما".