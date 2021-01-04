برشاقة لافتة.. آيتن عامر تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. وظهرت آيتن عامر في الصورة برشاقة لافتة، حيث ارتدت فستانا أبيض في أسود، وبـ تسريحة شعر بسطة وماكياج ناعم. يذكر أن احدث أعمال أيتن عامر بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من نهال عنبر، ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، وإدوارد. مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.

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