موجز السوشيال ميديا.. دينا الشربيني تكسر الصحون.. وعمر كمال يشارك مقطع فيديو ساخرًا لـ حمو بيكا.. وكريم فهمي يعلن تعافيه من كورونا

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

أعلن الفنان كريم فهمي ، تعافيه من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه أجرى اختبارا وتحليلا طبيا وجاءت النتيجة سلبية للفيروس بعد عدة أيام من العزل وتلقي العلاج.

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال فيديو جديدا مع حمو بيكا وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

احتفلت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف بأعياد رأس السنة في دبي برفقة النجمة دينا الشربيني.

نشرت الفنانة لطيفة صورة جديدة لها برفقة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

أعلن محمد أشرف روقا لاعب نادي الزمالك إصابته بفيروس كورونا .

هنأت راندا رياض زوجة محمد الشرنوبي بعيد ميلاده ونشرت صور رومانسية جديدة لهما عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".