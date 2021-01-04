أعلن الفنان كريم فهمي ، تعافيه من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه أجرى اختبارا وتحليلا طبيا وجاءت النتيجة سلبية للفيروس بعد عدة أيام من العزل وتلقي العلاج.
نشر مطرب المهرجانات عمر كمال فيديو جديدا مع حمو بيكا وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
احتفلت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف بأعياد رأس السنة في دبي برفقة النجمة دينا الشربيني.
نشرت الفنانة لطيفة صورة جديدة لها برفقة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
أعلن محمد أشرف روقا لاعب نادي الزمالك إصابته بفيروس كورونا .
هنأت راندا رياض زوجة محمد الشرنوبي بعيد ميلاده ونشرت صور رومانسية جديدة لهما عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. دينا الشربيني تكسر الصحون.. وعمر كمال يشارك مقطع فيديو ساخرًا لـ حمو بيكا.. وكريم فهمي يعلن تعافيه من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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