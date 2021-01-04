شاهد.. الإعلامي عمرو خليل يعلن اصابته بفيروس كورونا

اعلن الاعلامي عمرو خليل عن اصابته بفيروس كورونا ،

حيث كتب من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك : " ايجابيه .. الحمد لله علي كل حال .. ارجو من الزملا ء اوالاصدقاء اللي تعاملو معي عن قرب خلال لسبوع الماضي الاحتياط عفانا الله واياكم من كل شر " .

- قدم عمرو خليل البرنامج الأهم على شاشة قناة (الحرة) الأمريكية باسم "اليوم" وعلى مدى 5 سنوات متواصلة، وكان للبرنامج دور متميز في تغطية أحداث ثورة 25 يناير و30 يونيو، إضافة إلى أحداث الربيع العربي في ليبيا واليمن وسوريا.

- نقل الأحداث الواقعة في الأراضي الفلسطينية في عامي 2005 و2006 والمفاوضات بين شمال وجنوب السودان.