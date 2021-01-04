ياسمين صبري تستمتع برياضة اليوجا عبر إنستجرام.. فيديو

نشرت الفنانة ياسمين صبري فيديو جديد لها، وذلك عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين في الفيديو وهي تقوم برياضة اليوجا.

يُذكر أن احتفلت الفنانة ياسمين صبري في العاصمة البريطانية لندن بعيد زواجها من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رغم مرور فقط ثماني أشهر على زواجهما.

ونشرت ياسمين صبري عبر خاصية ستوري بموقع انستجرام صورة وهي تكشف عن قائمة مأكولات مكتوب عليها أسمائهما.

ووقع الاختيار على الممثلة ياسمين صبري للسنة الثالثة، لتصبح ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي لمسابقة «تي سي كاندلر» «tccandler»، عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

يذكر أن ياسمين صبري هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.

يذكر أن ياسمين صبري كانت الفنانة العربية الوحيدة أيضًا ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، وعادت لتكرر الأمر عام 2018، قبل أن تدخل مجددًا ضمن نفس القائمة هذا العام.