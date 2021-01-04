وفاة الموسيقار إلياس رحباني

نعت الفنانة اليسا الموسيقار اللبناني الكبير الياس رحباني الذي رحل اليوم عن عمر يناهز الـ 83 عامًا. وغردت إليسا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلة: "لبنان كلو عم يخسر ثالث العمالقة من آل رحباني، الموسيقار العظيم الياس رحباني.. فنان صادق ومحب ومبدع بكل معنى الكلمة، وإنسان ما بيتكرر بفطرتو وموهبتو وأعمالو الخالدة... الله يرحم وكل التعازي لعيلتك الكريمة". والفنان الراحل من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

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