نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة الإعلامي عمرو خليل بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب الإعلامي عمرو خليل بفيروس كورونا المستجد والذي يجتاح العالم حالياً ، وأعلن عمرو عن ذلك من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك ، مطالبا زملائه وأصدقائه الذين تعاملوا معه مؤخرًا اتخاذ الاحتياطات، قائلا: "عافانا الله وإياكم من كل شر".

وكتب عمرو : "Positive، الحمد لله علي كل حال، أرجو فقط من الزملاء أو الأصدقاء اللي تعاملوا معي عن قرب خلال الاسبوع الماضى الإحتياط، عافانا الله و إياكم من كل شر".