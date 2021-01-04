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عاجل.. إصابة الإعلامي عمرو خليل بفيروس كورونا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة الإعلامي عمرو خليل بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب الإعلامي عمرو خليل بفيروس كورونا المستجد والذي يجتاح العالم حالياً ، وأعلن عمرو عن ذلك من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك ، مطالبا زملائه وأصدقائه الذين تعاملوا معه مؤخرًا اتخاذ الاحتياطات، قائلا: "عافانا الله وإياكم من كل شر".

وكتب عمرو : "Positive، الحمد لله علي كل حال، أرجو فقط من الزملاء أو الأصدقاء اللي تعاملوا معي عن قرب خلال الاسبوع الماضى الإحتياط، عافانا الله و إياكم من كل شر".

يشار أن عدد كبير من الإعلاميين أصيبوا بفيروس كورونا مرخرًا كان أخرهم الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية نجوي إبراهيم.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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