مصطفى خاطر يهنئ جمهوره بالعام الميلادي الجديد 2020

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان مصطفي خاطر على تهنئة جمهوره بالعام الميلادي الجديد لعام 2021.

ونشر خاطر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، ووجه رسالة لمحبيه وكتب : كل سنه وانتوا طيبين و سنه سعيده علي كل اصحابنا وحبايبنا الحمدلله رب العالمين سنه وعدت وكانت مليانه بخيرات ربنا وفضله وان شاء الله الي جاي احلى.

وفى سياق منفصل يُشارك الفنان مصطفى خاطر في مسلسل "إسعاف يونس"، ويظهر خلال الأحداث كضيف شرف، والمسلسل يُعد البطولة المُطلقة الأولى للفنان محمد أنور، ومن المُقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد علي رزق، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة منهم أحمد فهمي، وكريم محمود عبدالعزيز.