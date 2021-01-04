جورج وسوف ينعي الموسيقار الياس رحباني: "يرحل أخر عنقود من عائلة الابداع"

حيث نشر جورج وسوف، صورة للراحل وكتب عليها قائلًا:" بعد عاصي ومنصور، يرحل اليوم آخر عنقود الجيل الاول من عائلة الابداع، مع رحيل الياس الرحباني ينضم يوم حزين الى روزنامة احزاننا، اتقدم بأصدق التعازي للعائلة الرحبانية والسيدة فيروز، الجيل الثاني يكمل مسيرة عائلة العباقرة والعباقرة لا يموتون.".

في سياق متصل، توفى منذ قليل الموسيقار الياس الرحبانى متاثرا بالاصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك عن عمر ناهز الـ83 عاما.