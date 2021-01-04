بعد تصدره البوكس أوفيس .. تعرف على إيرادات فيلم Wonder woman 2 حول العالم

حقق فيلم Wonder woman 1984 ايرادات بلغت 118 مليون دولار امريكي، بعد مرور أكثر من اسبوع على طرحه بالسينمات الامريكية والعالمية.

بينما تصدر فيلم Wonder Woman 1984 لائحة شباك تذاكر السينما الامريكية الـ بوكس اوفيس لهذا الاسبوع بايرادات بلغت 5 ملايين و500 الف دولار أمريكي .

وتعود قصة الفيلم إلى الثمانينيات و بالاخص عام 1984 في ذروة الحرب الباردة لتواجه إثنين من الأعداء الجدد وهما لورد ماكس وصديقتها القديمة مينيرفا / الفهد، المدعومين بواسطة الاتحاد السوفيتي.

وردت الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، على الانتقادات التي وجهت لها من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي بشأن اختيارها لتمثيل دور الملكة الفرعونية كليوباترا.

وقالت «جادوت» في مقابلة مع «بي بي سي عربي» إنها لا تقوم بمسح التاريخ المصري من خلال تمثيل كليوباترا في الفيلم القادم، حيث أن الملكة من نسل بطليموس الأول سوتر، وهو جنرال يوناني مقدوني.

وأضافت الممثلة الإسرائيلية في الفيديو: «إذا كنت تريد أن تكون صادقًا مع الحقائق، فإن كليوباترا كانت مقدونية، وكنا نبحث عن ممثلة مقدونية تناسب كليوباترا، فلم نجد؛ لذا كنت متحمسًا جدًا لأداء دور هذه الملكة».

وتابعت جال جادوت في لقائها مع محاور البي بي سي: «كما تعلم، يمكن لأي شخص أن يشارك ببطولة هذا الفيلم، وأنا متحمسة للغاية لأنني سأفعل ذلك بنفسي أيضًا».

وسُئلت جادوت عما إذا كانت ترى إمكانية السلام بين وطنها إسرائيل والعرب في المقام الأول، مجيبةً: «آمل ذلك، لكننا لم نصل بعد».