فستان زهرى.. سوسن بدر تفاجئ الجمهور بإطلالة مبهرة.. شاهد

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهر سوسن بدر في الصورة بإطلالة ساحرة ، حيث ارتدت فستان سواريه صك زهرى، وظهرت بشعرها منسدلا على كتفيها. نعت الفنانة سوسن بدر المخرج السوري حاتم علي ، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضى، إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عامًا.

وعلقت سوسن بدر قائلة: "البقاء لله المخرج الموهوب المحترم حاتم علي .. خبر صعب جدًا الله يرحمه". وعلق أحد متابعيها على نعيها للمخرج الراحل قائلة "عقبالك".. لترد سوسن بدر قائلة "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانة للطيبين لأنهم بيتمنوا لقائه .. أشكرك على دعائك".

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