أبو الزيك يكتب : ( خَلًي بالك من كِمَامْتَكْ )

طول عمرنا بنسمع نصايح مستمرة معانا من سنين وسنين .. خلي بالك من صحتك ، خلي بالك من أبوك وأمك ، خلي بالك من جيرانك ، خلي بالك من عقلك ، خلي بالك من دراستك ، واحنا صغيرين كنا بنسمعها وبعد ما كبرنا بقينا بنقولها لأولادنا ، وعلشان الدنيا متغيرة ودايما فيها الجديد بقينا في زمن خلي بالك من ( كِمامتك ) ..

بنسمعها في أي وقت وبنقولها لأي حد ، واعتقد انها لازم تبقى شعار المرحلة لأننا بصراحة شعب بنعشق الإختلاف عن الجميع ..

- تقابل راجل كبير تقوله فين كِمامتك يا حاج ؟ يقولك في جيبي متقلقش

- تسأل أي واحدة ست ، فين كِمامتك يا مدام تقولك وانت مالك يا رخم وعلى العموم في الشنطة

- تركب تاكسي وتقوله فين كِمامتك يا اسطى ؟ يبصلك وهو مستغرب قوي ويقولك إنت مش شايف إنها متعلقة ع المراية !

- تدخل أي مصلحة تلاقي معظمهم من غير كِمامات ولما تسأل أي موظف ، هو محدش لابس كمامة ليه ؟ يفتح درج مكتبه ويقولك بمنتهى السخرية كمامة دي ولا مش كمامة ؟!

الواحد اكتشف إن معظم المصريين بيتعاملوا مع الكمامة على إنها ( حِجَاب ) لطرد الأرواح الشريرة والأعمال السفلية ومجرد وجود الكمامة بالقرب منهم بيخليها شغالة وطاردة لكل الفيروسات اللعينة ..

انا عن نفسي أعرف ناس بتحطها تحت المخدة علشان تحميهم من الكوابيس وهما نايمين ..

عموما وللحذر والإحتياط مرة تانية وتالتة وعاشرة

( خلي بالك من كِمَامْتَكْ )