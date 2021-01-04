ريهام أيمن تحتفل بتعافي زوجها شريف رمزي من كورونا

كان الفنان شريف رمزي، أعلن، تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.
وغرّد على "تويتر"، وكتب "الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".
كان الفنان شريف رمزى أعلن مؤخرا إصابته بفيروس كورونا المستجد.
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