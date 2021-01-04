جورج وسوف يعزي الفنانة فيروز.. تفاصيل

نشر الفنان جورج وسوف تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ينعى فيه الموسيقار الراحل الياس الرحبانى والذى وافته المنية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 84 عاما.

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وكتب جورج وسوف "بعد عاصي ومنصور، يرحل اليوم آخر عنقود الجيل الاول من عائلة الابداع. مع رحيل الياس الرحباني ينضم يوم حزين الى روزنامة احزاننا. اتقدم بأصدق التعازي للعائلة الرحبانية والسيدة فيروز".

وأضاف جورج وسوف "الجيل الثاني يكمل مسيرة عائلة العباقرة والعباقرة لا يموتون".

توفى اليوم الموسيقار اللبناني الكبير الياس الرحباني وتسبب خبر الوفاة في صدمة لنجوم الغناء اللبناني الذين اعتبروا " الرحباني" ارثا فنيا لبنانيا من الصعب تعويضه.