جورج وسوف يعزي الفنانة فيروز.. تفاصيل

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وكتب جورج وسوف "بعد عاصي ومنصور، يرحل اليوم آخر عنقود الجيل الاول من عائلة الابداع. مع رحيل الياس الرحباني ينضم يوم حزين الى روزنامة احزاننا. اتقدم بأصدق التعازي للعائلة الرحبانية والسيدة فيروز".
وأضاف جورج وسوف "الجيل الثاني يكمل مسيرة عائلة العباقرة والعباقرة لا يموتون".
توفى اليوم الموسيقار اللبناني الكبير الياس الرحباني وتسبب خبر الوفاة في صدمة لنجوم الغناء اللبناني الذين اعتبروا " الرحباني" ارثا فنيا لبنانيا من الصعب تعويضه.
قدم الياس الرحباني على مدار تاريخه الفني 2500 أغنية، و1000 موسيقى تصويرية لـ 25 فيلما من بينها أفلام مصرية مثل فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم " حبيبتي ".
وعلى الصعيد الغنائي تعاون الياس الرحباني مع الفنانة الكبيرة فيروز وقدم لها أشهر أغانيها وايضا تعاون مع الشحرورة صباح في الكثير من الاعمال الغنائية.
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