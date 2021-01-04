أعمالك باقية وخالدة .. نور تنعى إلياس الرحباني

نعت الفنانة اللبنانية نور عبر حسابها في إنستجرام وفاة الموسيقار الياس الرحباني الذي وافته المنيه اليوم عن عمر يناهز ال 83 عاما..

ونشرت نور صورة للراحل وعلقت: "رحل اليوم الموسيقار العظيم المبدع #الياس_الرحباني ، شكرًا لعطائك الكبير للفن اللبنانى، أعمالك باقية وخالدة... الله يرحمك".

توفي الموسيقار إلياس الرحباني اليوم، عن عمر ناهز 83 عامًا، ويعد أشهر من رحل للفنانة الكبيرة فيروز، وقدم معها أعمالا خالدة كالآتي: "حنا السكران، طير الوروار، الأوضة المنسية ، قتلوني عيونا السود وبيني وبين، جينا الدار".

وشكل الراحل مع الثنائي منصور وعاصي الرحباني، طفرة في الأغنية اللبنانية الحديثة، وقدم أكثر من 2500 عمل غنائي، منها موسيقى تصويرية لأفلام مصرية.

ويعتبر الموسيقار الراحل إلياس الرحباني الأخ الأصغر لشقيقين هما عاصي ومنصور الرحباني.

والمطربة اللبنانية فيروز هي زوجة شقيق إلياس الرحباني عاصي الرحباني.

وغنت فيروز العديد من الأغاني من تلحين وتأليف إلياس الرحباني، مثل «لور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون».