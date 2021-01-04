إصابة مذيع لقاء رانيا يوسف بفيروس كورونا.. تفاصيل

أعلن المذيع العراقى نزار الفاس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو مقدم برنامج "مع الفاس" والذي كان آخر لقاءاته التلفزيونية مع الفنانة رانيا يوسف والتي أثارت حالة من الجدل الواسع.
ويجرى نزار مسحة جديد بعد أيام قليلة من أجل التأكيد على نتائج المسحة سواء كانت سلبية أو إيجابية.
وكان نزار أشعل السوشيال ميديا بعد حلقته مع الفنانة رانيا يوسف التى وصفها البعض بأنها مثيرة للجدل بسبب تصريحاتها الجريئة حول مفاتنها وارتدائها الحجاب.
تصدرت الفنانة رانيا يوسف، أول تريند خلال عام 2021 بعد تصريحاتها الأخيرة حول مفاتنها، بشكل مثير للجدل.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا لـ رانيا يوسف أثناء مقابلتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس على قناة الرشيد العراقية، وذلك أثناء ردها على سؤال "امتى نشوفك بالحجاب؟"، لترد رانيا، قائلة: "ياساتر ليه، أنا مستورة من غيره وأحلى من غيره".
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