نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رزان مغربي تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضعت النجمة اللبنانية رزان مغربي لجلسة تصوير جديدة بعدسة ماجد هلال مرتدية فستان قصير من اللون الذهبي من تصميم أحمد عبدالله ومكياج الصغير مع حذاء من اللون الأسود وإدارة أعمال كريم سعيد.

وقالت رزان مغربي أن جلسة التصوير تمت لصالح إحدى الشركات العالمية في اليوم الذي عرض فيلمها صابر وراضي بالسينمات، معربة عن سعادتها الشديدة بهذا التعاون مؤكدة أن تلك الشركة لها مكانة خاصة فى قلوب فئة كبيرة من الناس، متمنية أن يتكرر هذا التعاون مرة أخرى في وقت قريب.

وتحدثت رزان مغربي عن عرض فيلمها صابر وراضي بالسينمات منذ أيام قليلة، أن العمل حقق على ردود أفعال إيجابية بين الجمهور الذين أشادوا به بعد مشاهدتهم له خاصة في ظل الموجة الثانية من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتجسد رزان مغربي خلال أحداث العمل شخصية جاسمين تعمل سكرتيرة لدى الفنان محسن محي الدين، الذي يجلس على كرسي متحرك، وتتعرض للعديد من المشاكل وتحلها مع راضي والذي يجسده الفنان أحمد آدم خلال أحداث العمل.

وأضافت أن شخصيتها في العمل هي شخصية جادة للغاية وتسير على نظام مختلف عمن حولها، وتتغير هذه الشخصية بشكل كامل في أواخر أحداث العمل لدخول شخص ما لحياتها وهو ما يجعلها تتحول بشكل كامل.

فيلم "صابر وراضي" تدور أحداثه في إطار كوميدي حول سائق راضيًا عن حياته، يلعب دوره الفنان "أحمد آدم"، كما أنه يعمل لدى رجل أعمال كبير يجسد دوره الفنان محسن محيي الدين، التي تعمل عنده رزان المغربى، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدى إنساني ، والفيلم بطولة أحمد آدم، رزان مغربى، محسن محى الدين، سلوى عثمان، يوسف حسام، يسرا مسعودى، محمد مهران، تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد.

وكانت آخر أعمال رزان المغربي، في الدراما مشاركتها في موسم رمضان 2018، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين، بينما شاركت في رمضان الماضي بتقديم برنامج "أغلب السقا".