نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة تودع الموسيقار الياس الرحباني برسالة مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة لطيفة عن حزنها لرحيل الموسيقار الكبير الياس الرحباني الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز 83 عاماً.

ونشرت لطيفة مجموعة صور تجمعمها عبر حسابها بإنستجرام وكتبت : كنت و ستظل مدرسة مختلفة معطائة .. لم يكن هنالك اطيب منك ولا اكثر منك موهبة .. كم تشرفت باني كنت اعرف فنان و انسان ومبدع متميز سابق عصره مثلك ، الله يرحمك أعزي اخويا غسان وكل أهلك و كل عائلتك الكبيرة كل الوطن العربي وكل فناني العالم لأنك كنت فنان عالمي.

يذكر أن "الرحباني" ملحن و موزع موسيقى وقائد أوركسترا وكاتب أغان، أثرى المكتبة الفنية بمئات الألحان العظيمة والنادرة مع كبار نجوم الطرب في العالم العربي.

وغنت فيروز العديد من الأغاني من تلحين وتأليف إلياس الرحباني، مثل «يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون».